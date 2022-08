Terminou este domingo, 14 de agosto, o programa 'The Voice Gerações', da RTP, e os vencedores foram Rodrigo D’Orey e Teresa de Castro, da equipa de Anselmo Ralph.

Entretanto, Bárbara Bandeira, uma das mentoras do formato, recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem nesta despedida do programa.

"Sobre a gala de ontem. Obrigada 'The Voice Portugal' por mais uma vez me fazerem sentir em casa. Este programa faz as pessoas felizes, as de dentro e as que estão a ver de fora, sempre com o mesmo respeito e cuidado que sinceramente, são tão raros de encontrar", começou por escrever.

"Obrigada aos concorrentes, aos meus em particular e a todos os outros. Foi um prazer fazer parte deste momento tão especial para vocês. Por fim mas não menos importante, obrigada a vocês por me seguirem onde quer que eu vá e me apoiarem sempre com o mesmo carinho", rematou.

