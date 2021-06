É caso para dizer que Kate Middleton é uma mulher ocupada. Com os compromissos ligados à realeza e três filhos por cuidar, não é de admirar que as suas manhãs sejam, no mínimo, corridas.

Assim sendo, o dia começa com um pequeno-almoço saudável que fornece à mulher do príncipe William todos os nutrientes e energia de que precisa para o resto do dia.

Segundo o Mail Online, Kate adora um bom sumo de frutas, chegando mesmo a misturar couve, spirulina, matcha, espinafres, romãs, coentros e mirtilos. Para além disso, não põe de lado uma boa taça de aveia.

A seguir vem o exercício físico. O The Mail conta que todos os dias, Middleton faz treinos de uma hora.

Entretanto, e embora tenha a ajuda de uma ama, Kate e William fazem questão de levar os filhos - George, de seis anos, Charlotte, de cinco e Louis, de dois à escola.

Finalmente é hora de marcar presença nos diversos compromissos enquanto membros senior da realeza britânica.

