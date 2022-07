Meghan Markle acompanhou o príncipe Harry durante a viagem a Nova Iorque esta semana.

Como é de costume, a duquesa de Sussex apostou em visuais clássicos e elegantes para andar pela ‘Big Apple’, sendo que a imprensa internacional destaca uma pequena mudança no rosto de Meghan - que acabou por não passar despercebida.

Falamos das suas sobrancelhas. Se antes Meghan usava um estilo mais clássico, com linhas mais finas, desta vez surgiu com as sobrancelhas mais densas, conforme se pode ver comparando duas imagens da ex-atriz.

As diferenças na imagem da duquesa de Sussex© Getty Images

Leia Também: Harry e Meghan Markle terão ficado afetados com nova biografia polémica