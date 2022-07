Sempre que sai uma nova biografia, os membros da família real britânica não ficam indiferentes. Ora, isto foi o que aconteceu com Harry e Meghan Markle.

Recentemente o biógrafo Tom Bower lançou o livro ‘Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors’ onde dá conta dos pormenores dos bastidores do palácio antes da polémica saída de Harry e Meghan da família real britânica.

“O Bower falou com algumas fontes interessantes e únicas para este livro, dando-nos informações e acessos que nunca vimos antes”, notou a especialista em realeza Christine Ross à Marie Claire.

“Este livro parece ser mais sobre a evolução da Meghan e do Harry com o seu próprio estrelato, em vez de uma análise do seu relacionamento com a família real. Bower está a mostrar-nos como a Meghan e Harry queriam viver, revelando como isso deu errado e como mudou logo após dois anos”, completou.