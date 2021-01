Esta sexta-feira, Rosinha foi convidada no programa 'Dois às 10' para fechar a semana com animação e acabou por revelar alguns pormenores sobre a vida amorosa em conversa com os apresentadores, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

"O meu companheiro não vive comigo. Vive em França. Trabalha na construção civil", começou por explicar.

Há dois anos, conheceu o namorado numa festa académica, em Coimbra, e o namoro surgiu pouco tempo depois.

"Mandou-me mensagem no Facebook, com a fotografia que tirei com o grupo, a dizer que me achou muito interessante", recordou.

A artista confessou que a aparência e a forma de falar do namorado a seduziram, tendo logo revelado interesse em alimentar a conversa.

Normalmente o casal divide-se entre os dois países, mas nos últimos meses, devido à pandemia, o facto de ter a maioria dos compromissos profissionais cancelados permitiu a Rosinha passar mais tempo em França.

