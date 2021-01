Depois de várias semanas sem revelar a identidade do companheiro, Luana Piovani decidiu partilhar as primeiras imagens no Instagram, contando que mantém uma relação com Lucas Bitencourt.

Na manhã desta segunda-feira, 25 de janeiro, a atriz partilhou no Instagram uma carinhosa mensagem de Adriana Pereira, dedicada a Luana e Lucas. Palavras que chegam ao lado de várias imagens do casal.

"Lucas Bitencourt, amo-te", rematou a atriz.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos dos fãs e de várias figuras públicas, entre elas o apresentador Ruben Rua que não tardou em reagir e deixar um 'like'.

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Luana Piovani fala do namorado e diz que tinha 9 empregados no Brasil