Depois da notícia sobre o internamento de Rosa Mota se ter tornado pública, Pedro Chagas Freitas fez questão de escrever sobre a ex-atleta e desejar-lhe as melhoras.

"A Rosa Mota está internada nos cuidados intensivos do Santo António. Conheço bem aquele espaço. Poucos dias antes de morrer, o meu pai esteve lá. Sei o ar que se respira num espaço destes: rarefeito, pesado, carregado de silêncios. O medo instala-se como um pó invisível que cobre tudo, que não passa. Que se entranha na pele, na alma", começou por escrever Pedro Chagas Freitas.

"Ali, o tempo é outro. Não há futuro, não há planos. Há a urgência do agora, a respiração que se mede a cada segundo. A esperança que se agarra ao que pode. Agora, ali, está a Rosa. A mulher, sempre com cara de menina, que correu até onde poucos chegam. A que fez do impossível uma linha de partida. A super-atleta — que agora corre a maratona absoluta. A que todos temos de correr um dia, a que ninguém treina. A que exige tudo", acrescentou.

"Que tenha força. Que tenha fôlego. Que a meta dela ainda esteja longe. Se há alguém que sabe o que é resistir, lutar, seguir apesar do cansaço, apesar da dor, é ela. Força, Rosa. Que a corrida continue", rematou.

De referir que Rosa Mota, de 66 anos, deu entrada na unidade hospitalar numa altura em que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um aneurisma abdominal, descoberto em dezembro de 2024. A ex-atleta sentiu-se mal após concluir uma prova.