Fátima Lopes recebeu no 'Caixa Mágica' a atriz Rosa do Canto. E foi durante o programa da SIC que a atriz foi surpreendida com uma mensagem do colega e amigo Fernando Mendes.

"Pediram-me para falar um bocadinho sobre ti. Por acaso nunca aconteceu, nunca fizemos isto, mas estou aqui para te mandar um beijinho. Ando em tournée, como estás a perceber. Já andámos muito tempo em tournée. As saudades de quando trabalhávamos juntos há já vinte e tal anos... E estou aqui para te mandar uma grande beijoca, dizer que gosto muito de ti", começou por dizer o apresentador do 'Preço Certo', da RTP1

"Não vejo muito televisão, mas cada vez que te vejo nas novelas... Tu estás uma artista de novelas, espetáculo, que é uma coisa que eu nunca fui bom, [ser] ator de novelas. Mas pronto… É para dizer que gosto muito de ti, tenho saudades tuas, temos que nos encontrar porque o tempo passa a correr", acrescentou.

Após as palavras do colega e amigo, Rosa do Canto reagiu: "Adoro o Fernando Mendes, gosto imenso. Sou madrinha do filho dele. Ele teve uma enorme sorte com os filhos, mas merece porque ele é boa pessoa. Merece tudo de bom na vida".

Logo de seguida, esclareceu a sua relação com Fernando Mendes: "Contracenámos muito, toda a gente estava convencida que eu estava casada com o Fernando Mendes. Não, nem nunca tivemos um caso, nada. Demos uns beijos na boca sim, porém, só em ficção, porque fora da ficção, rigorosamente nada".

De recordar que Rosa do Canto integra o elenco da nova novela da SIC, 'Lua de Mel'.