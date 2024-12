Rosa Bela está hoje de parabéns. A atriz completa esta terça-feira, 17 de dezembro, 33 anos de vida.

A data especial foi assinalada pela própria através da sua conta oficial de Instagram, onde partilhou o resultado de uma sessão fotográfica.

"33, novo ano e novo ciclo! Que chegues cheio de força, esperança, alegrias e mais desafios! Obrigada 32! Foram inesquecíveis! O dia 1 começa hoje com esta sessão fotográfica que estava ansiosa por partilhar com vocês que me acompanham e são sempre muito carinhosos", começou por escrever.

"Obrigada a todos que fazem parte deste meu cantinho e às novas pessoas que chegaram depois da maior aventura (até agora) da minha vida, o Dilema! continuamos por cá", completou, recordando a sua participação no reality show.