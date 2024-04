'Festa é Festa' está no ar há três anos e Rodrigo Paganelli, que integra o projeto desde o início, assinalou a data no Instagram, com a partilha de uma fotografia da sua personagem e um texto com alguns agradecimentos.

"Três anos de Fes-Ta! São mais de 1000 (mil) dias a fazer o mesmo projeto! Mil dias do trabalho mais divertido e louco de que há memória! Parabéns, Roberto Pereira e Eva de Jesus Gonçalves por continuarem a criar, todos os dias, histórias mirabolantes! Obrigado, Cristina Ferreira e TVI por acreditarem e lutarem por este projeto com unhas e dentes! Obrigado a toda a equipa técnica, maravilhosa, dedicada e cheia de paciência liderada pela incrível Ana Amarela que faz com que seja possível apresentarmos todos os dias os episódios que veem em casa! Parabéns a todos os meus colegas atores que dão vida à Aldeia Mais 'Avacalhada' que já existiu! E claro, muitos parabéns a todos vocês que assistem e vibram connosco em vossas casas! Todos os dias! Há mais de 1000 (mil) dias!", escreveu o ator na legenda da fotografia, que pode ver na publicação abaixo.

