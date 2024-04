Foi com uma fotografia do início da sua carreira como ator e uma outra mais recente, agora com 31 anos, que Rodrigo Paganelli anunciou que deixou a agência com que tem vindo a trabalhar ao longo de todo este tempo.

Apesar de continuar a manter uma relação saudável com a Central Models, Rodrigo escolheu seguir agora um outro caminho, sem antes sublinhar algumas conquistas obtidas por ambas as partes nesta parceria que foi estabelecida.

"14 anos separam estas duas fotografias… Pertenço à família Central desde a altura dos Morangos com Açúcar. Foram 14 anos de histórias, de crescimento e muita aprendizagem", começou por escrever Rodrigo, que continuou: "Abracei o Gustavo e juntos, com mais um ou dois agenciados começamos esta grande aventura que se tornou, hoje em dia, numa das maiores agências digitais de Portugal! Se a relação que tinha com a Central já era de uma extrema amizade, nesse momento tornou-se mesmo familiar. Juntos crescemos muito, celebrámos muitas conquistas e elevámo-nos mutuamente".

"Com o passar dos anos, a realidade das redes sociais alterou-se em todos os sentidos… Para evoluir, por vezes, temos de sair da zona de conforto, arriscar, cair e voltar a tentar. E esse momento chegou para mim. Vou ter de abandonar a 'saia da mãe' e tentar novos caminhos. Serve este post como agradecimento profundo por toda esta história e relação familiar que construí com a Central. Adoro-vos a todos e serei eternamente grato por tudo", concluiu Rodrigo. Ora veja:

