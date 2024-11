Rodrigo Paganelli e Beatriz Silva, mais conhecida por Beatrix Lourix, estão noivos e muito felizes. O casal marcou presença na Gala GQ Night of the Year, onde o ator confessou que o pedido era algo "planeado na sua cabeça". "Já tínhamos falado sobre isso enquanto casal. Sabíamos que ia acontecer."

Beatriz revelou ter sido "apanhada de surpresa" e ter ficado muito "emocionada", garantindo que agora nem tira o anel.

"Foi um momento muito bonito, muito simples. Só nosso. Era como queríamos que fosse", disse Rodrigo.

O casal confessou que ainda não vai começar a planear o enlace - até porque o ator está sem trabalho - e Beatriz quer aproveitar esta fase no noivado. "Por agora ainda só estamos nas nuvens a curtir, a falar com a família. A família, tradicional como é, ficou muito feliz."

Rodrigo Paganelli garantiu que no momento do pedido estava "muito nervoso". O ator contou com a ajuda da mãe para escolher o anel, já que é "um menino da mamã". "A minha mãe é uma mulher experiente e que conhece as mulheres melhor do que um homem. [...] Foi também pelo momento que foi para os dois", acabou por confessar.

