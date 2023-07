Rod Stewart surpreendeu os fãs com uma carinhosa fotografia em que aparece com os netos mais novos ao colo, os bebés Louie e Otis.

A imagem foi publicada nas stories da página de Instagram do cantor, de 78 anos, e este momento raro rapidamente chamou a atenção de meios de comunicação internacionais.

"Louie no lado da direita - Otis no lado da esquerda - avô no meio", escreveu o artista junto da referida imagem. Rod Stewart identificou ainda a filha Ruby, que é a mãe de Otis, e o filho Liam, que é pai de Louie.



© ROD STEWART/INSTAGRAM

