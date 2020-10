Roberta Medina esteve, esta segunda-feira, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Passando em revista a história da sua vida, a produtora do Rock in Rio lembrou o enorme respeito que sempre teve pela figura paterna.

Aliás, o respeito pelo pai era tanto que Roberta teve de aguentar até aos 15 anos para ter o primeiro namorado.

"Eu era certinha", lembra, contando que sempre ouviu o pai dizer que só podia ter relacionamentos amorosos depois dos 15 e achava mesmo que se não o fizesse estaria a magoá-lo.

"Eu achava que ele como pai ia sofrer se eu começasse a namorar. Achava que ele ia ficar com ciúmes e que ia sofrer", conta, provocando a gargalhada de Júlia Pinheiro.

Reveja aqui a entrevista de Roberta Medina.

