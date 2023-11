Rob Kardashian foi visto num vídeo da festa de aniversário da filha, Dream, na passada sexta-feira, dia 10 de novembro.

Os fãs mais atentos não ficaram indiferente a um vídeo que Khloé Kardashian publicou nas redes sociais e que mostra a divertida festa da sobrinha.

Vestido com o seu look 'habitual', um boné azul escuro, t-shirt preta e calções e ténis da mesma cor, é assim que podemos ver Rob Kardashian. Veja na galeria.

De recordar que a pequena Dream é fruto da relação terminada de Rob com Blac Chyna.

Segundo o Page Six, a última vez que os fãs do clã viram Rob foi em junho, quando publicou no Instagram uma fotografia onde aparece ao lado da irmã Khloé.



© Instagram_robkardashianofficial

