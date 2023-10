As primas True Thompson, de cinco anos, e Dream Kardashian, de seis, são grandes amigas e estão muitas vezes em destaque na página de Instagram de Khloé Kardashian, como aconteceu na sexta-feira.

As meninas estavam com o look a combinar e posaram para algumas fotografias de mãos dadas. Veja as imagens na galeria.

De recordar que True é a filha mais velha de Khloé Kardashian com Tristan Thompson. Já a pequena Dream é filha de Rob Kardashian e Blac Chyna.

Leia Também: Khloé Kardashian revela com quem acha o filho parecido