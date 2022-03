Este domingo, 20 de março, Rita Ribeiro submeteu-se a uma radical mudança de visual.

A atriz, de 66 anos, cansou-se do cabelo comprido e quis entrar na primavera com de look renovado, estando agora com um corte bem mais curto.

"Isto é que foi uma mudança", afirmou nas redes sociais. "Não cortava o cabelo desde miúda!!! Tive-o cortado durante toda a infância e parte da adolescência! E como ato rebelde não deixei que mo cortassem e usei-o sempre comprido!!! Já não preciso de rebeldia!!!! Aceito-me e perdoo", explicou ainda.

Curioso para ver o antes e depois? Espreite na galeria.

