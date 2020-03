Cinco anos depois da última produção fotográfica que fez para a capa da revista Prevenir, Rita Pereira, que acaba de fazer 38 anos, é, hoje, uma mulher diferente. Em entrevista à edição de abril da publicação, já nas bancas, a atriz e apresentadora de televisão fala de culinária, explica como conseguiu recuperar rapidamente a forma após a gravidez e desvenda pormenores da nova vida a três. "É difícil ser mãe e não conseguir dormir uma noite seguida", desabafa.

"Isso tem sido o mais difícil porque influencia o meu dia a dia e o meu estado de espírito", afirma a artista, que voltou a encontrar o amor nos braços do desportista francês Guillaume Lalung, com quem teve um filho, Lonô Lalung. "Temos de saber viver com os defeitos do outro. Gostar das virtudes é fácil. O que temos é de batalhar para aprender a viver com o que não gostamos na outra pessoa. Há características que o Guillaume não gosta em mim e outras que não gosto nele mas somos duas pessoas que conseguem viver com os defeitos de ambos", assegura Rita Pereira.

Fechada em casa para se proteger da ameaça do novo coronavírus, a atriz, uma mulher dinâmica e imparável, vive dias difíceis. "Um dia perfeito tem de incluir praia", lamenta. Para além de passar mais tempo com o filho, a antiga bailarina e desportista tem-se dedicado à cozinha. "Sou fã de programas de culinária", confidencia. "Criei uma nota no telemóvel onde aponto ideias e segredos", revela a coapresentadora do programa "Dança com as estrelas".

"Por exemplo, grelho a carne três minutos de cada lado, depois coloco-a no forno e, depois, volto a grelhá-la mais um pouco. No final, deixo-a repousar antes de a cortar. Fica estaladiça por fora e suculenta por dentro", assegura Rita Pereira, um bom garfo assumido. "Não me privo de nada", confessa. "Um dia, pode apetecer-me um hambúguer e, noutro dia, uma feijoada, mas depois posso passar outro dia a comer saladas", afirma ainda a atriz e apresentadora.

Durante a gravidez, só engordou 13 quilos, o que facilitou a recuperação da silhueta no pós-parto. "Só sentia desejo de comer sopa", confidencia. "Além disso, duas vezes por semana, fazia drenagens linfáticas, o que ajudou muito. Aconselho a todas as grávidas", refere Rita Pereira, que volyou a vestir o 36. "Não estou é definida e com os músculos trabalhados como gosto", lamenta a artista, que pode recordar na produção fotográfica que fez para a Prevenir em 2005.