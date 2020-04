Esta terça-feira, dia 22, Rita Pereira foi a convidada do programa 'Wi-fi' da RFM no qual teve a oportunidade de responder a algumas curiosidades dos radialistas. Uma delas foi que parte do corpo do namorado, Guillaume Lalung, mudaria, caso tivesse essa possibilidade.

"O meu namorado é quase perfeito, no meu ponto de vista", começou por referir. Mas há aqui um senão: "Ele pisa-se a ele mesmo", deu conta, sublinhando que se pudesse mudava os pés do DJ francês.

Ainda sobre o relacionamento com Lalung, com quem está há seis anos e tem um filho em comum, o pequeno Lonô, a atriz falou sobre o casamento, que é outra das questões que lhe costumam fazer.

"Se me chegar a casa um papel com um casamento organizado, eu até vou à festa. Só de pensar na organização de um casamento, os convidados… é uma grande confusão", confessou.

As saudades da família

Rita demonstrou ainda as saudades que sente da família na resposta a uma pergunta que queria saber o que a fazia chorar.

"Fez-me chorar no dia de Páscoa, pela primeira vez em 38 anos, eu não ter estado com o meu avô, que tem 93 anos, e saber que ele não estava com a família sequer. Ele está num lar e passamos lá a vida. Fizemos uma videochamada e ver aqueles olhos tristes por saber que não estava connosco foi uma facada no coração", relatou.

Amiga dos amigos

Sempre bastante honesta e sem 'papas na língua', a artista confessou aquilo que não consegue perdoar: "O que eu não perdoo é alguém fazer mal a um amigo meu. É desde pequena. Via alguém a fazer bulliyng e ‘virava a boneca’. Cheguei a partir os óculos a uma rapariga que estava a gozar com uma amiga minha porque era surda", sublinhou.

E no final da quarentena?

Quando a fase de isolamento passar, para além das coisas óbvias, Rita espera conseguir voltar a viajar e organizar uma enorme festa de aniversário no Altice Arena.

Eis a conversa completa:

