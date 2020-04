Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez há apenas dois dias, o que levou a que os seguidores ficassem impressionados com a excelente forma física apresentada hoje pela apresentadora à saída da maternidade.

Mas não foram os seguidores os únicos a ficarem impressionados, também Rita Pereira se mostrou pasmada com o físico da apresentadora.

Saindo em defesa da recém-mamã, Rita mostrou-se contra todas aquelas que criticam as formas de Patrocínio durante a gestação e confessou que teria preferido conseguir sair da maternidade com uma barriguinha lisa como a sua.

"Vão todas apanhar flores ao compo as que dizem que não gostam do corpo da Carolina quando está grávida! Não gostam? Ah pois não. É bem melhor ficarmos com a barriga flácida e cheia de pele a sobrar como eu fiquei, do que estes abs 24 horas depois de 'brotar' o mini cá para fora. Não me lixem. Carolina power!", escreveu a estrela das novelas da TVI na legenda de uma imagem que mostra Patrocínio à saída do hospital.

