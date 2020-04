Carolina Patrocínio deu à luz o seu quarto filho há precisamente dois dias, o bebé Eduardo veio juntar-se às três irmãs: Diana, Frederica e Carolina. Desde que nasceu foram já várias as imagens do recém-nascido partilhadas nas redes sociais, porém apenas uma mostra na perfeição o rosto do menino.

Trata-se de uma imagem partilhada nas redes sociais de Mariana Patrocínio, irmã da apresentadora da SIC.

"Que emoção tão grande ter mais um bebé na família, tão poucas horas de vida e já tanto amor. Bem-vindo, Eduardo, toda a família está ansiosa para te ver", pode ler-se na legenda do registo.

Ora veja:

