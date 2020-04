Carolina Patrocínio já está de volta a casa, depois de ter dado à luz o seu quarto filho, fruto do relacionamento com Gonçalo Uva. À saída do hospital, a apresentadora do 'Fama Show' fez questão de registar o momento e de o partilhar com os seus seguidores do Instagram.

"Vejo-te em breve, ou nunca mais. Obrigada ao meu obstetra (o melhor do mundo) e às enfermeiras que, pela quarta vez, estiveram comigo na sala de partos. Este hospital enche-me de memórias", sublinhou, referindo-se ao Hospital da Luz.

Claro que uma das coisas que não passou despercebida foi a excelente forma física de Carolina.

"Não consigo ver outra coisa a não ser essa barriga chapada", "Teve um filho a dias e já está fantástica" e "É a isso que chamo uma chapada de luva branca aos haters" foram alguns dos comentários dos fãs.

Ora veja!

