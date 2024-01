'Rita Pereira, Versão Brasileira Herbert Richers': este foi o título do episódio de hoje, 25 de janeiro, da rubrica 'Extremamente Desagradável' de Joana Marques, na rádio Renascença (poderá ouvi-la no vídeo presente nesta notícia).

Não ficando indiferente ao assunto, Rita Pereira decidiu responder à letra à comediante através de um vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram.

"Joana Marques! Já tinha tantas saudades das tuas interpretações das minhas entrevistas. São sempre tão... diferentes daquilo que eu realmente disse", começa por apontar de forma irónica.

"Ora, uma vez mais aconteceu isso e aprendi aqui no Brasil a não deixar passar. A minha agente não gosta que eu fale e está-me sempre a dizer para eu não te responder, mas desta vez eu vou falar", nota.

"Não posso deixar passar o facto de te dar jeito para ter graça que eu tenha dito coisas tão horríveis como 'o Brasil é melhor do que Portugal'. Não disse isso. Nunca disse, pelo contrário. O que eu disse é que nós portugueses somos tão bons a fazer novelas quanto os brasileiros, só que os brasileiros têm mais dinheiro, ou seja, têm mais meios para chegar ao objetivo final", explica, referindo-se à entrevista que deu a Maria Cerqueira Gomes para o programa 'Conta-me', da TVI.

"Como também não disse que as bundas brasileiras são melhores do que as portuguesas. Não deves ter visto bem o meu vídeo e, obviamente, que não leste o 'copy' [legenda da partilha]. Achas que agora a Joana Marques ia se dar ao trabalho de ler o 'copy' e aceitar o 'copy' como ele está escrito?", questiona, sarcasticamente.

Vale notar que durante a rubrica, Joana Marques transmitiu um som gravado por Ana Galvão, com quem trabalha na Renascença, a fazer a seguinte piada: "A Rita Pereira gosta tanto do Brasil que vai mudar de nome... para Rita Peréré". "Ainda bem que hoje a Ana não está", notou Joana, em tom de brincadeira.

"Mas há duas coisas que tens razão. Primeiro: aquela sad song piano [música triste de piano] está um bocadinho too much [demais], tens toda a razão. E outra coisa que tens razão é que ainda bem que a Ana não está", completou Rita, referindo-se à piada de Ana Galvão.

"Fico ansiosamente à espera da segunda parte", diz, por fim.

Leia Também: Divas de Portugal e Brasil. Rita Pereira brilha com Grazi Massafera