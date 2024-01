Rita Pereira encantou os fãs esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, ao partilhar nas redes sociais uma fotografia ao lado de uma grande atriz brasileira.

Grazi Massafera também faz parte do elenco de 'Dona Beja', a série da HBO Max que conta com Rita, o que levou as duas artistas a juntarem-se para um retrato cúmplice.

A par de Rita e Grazi, também Erika Januza surge na imagem em causa, que poderá ver abaixo.

Leia Também: Vídeo. Rita Pereira em êxtase ao assistir a concerto de Anitta