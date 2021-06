Depois de ter marcado presença no programa 'Esta Manhã', da TVI, para falar do seu papel enquanto digital influencer, Rita Pereira assinalou o Dia Mundial das Redes Sociais de forma especial.

A atriz recordou publicações suas realizadas ao longo da última década no Instagram - plataforma onde já soma mais de 1,5 milhões de seguidores.

"Deixo aqui um resumo das minhas publicações dos últimos 10 anos. Obrigada a todos vocês que me seguem diariamente, me inspiram, me fazem sentir especial, me tornam numa pessoa melhor, me ensinam e me fazem mais feliz. Obrigada", escreveu na legenda das imagens.

Rita Pereira, note-se, foi uma das primeiras famosas portuguesas a aderir à rede social, sendo hoje uma das personalidades mais seguidas do país - ao lado de Cristina Ferreira (1,5 milhões de seguidores), Sara Sampaio (7,7 milhões), Dolores Aveiro (2,2 milhões) e Cristiano Ronaldo (307 milhões).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rita Pereira (@hyndia)

Leia Também: "Ser influencer não é só ganhar dinheiro. Quero passar uma mensagem"