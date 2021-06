Rita Pereira esteve no programa 'Esta Manhã', hoje, 30 de junho, Dia Mundial das redes sociais. Com mais de 1,5 milhões de seguidores na sua conta de Instagram, a atriz tornou-se numa das figuras públicas mais populares desta plataforma e foi precisamente desta realidade que falou.

"Às vezes penso: porque é que as pessoas querem saber da minha vida?", começa por questionar.

"Acho que ser livre mentalmente é muito apelativo, uma fonte de inspiração. Percebem que a minha liberdade é verdadeira. Conheço colegas que dizem que são livres, mas não são, pensam muito no que vestir e em como reagir a situações", nota.

Rita explica que se tornou influencer digital de forma "orgânica", uma vez que a plataforma apenas veio a "dar a mão" à sua profissão de atriz.

A atriz nota ainda que ao longo destes anos já aprendeu algumas lições. Por exemplo, enquanto jurada do 'All Together Now' percebeu que a maneira como encara um momento não será a mesma que outra pessoa.

"Aprendi que a forma como eu vejo uma determinada situação e me pronuncio sobre ela, nem sempre é vista da mesma forma pelas outras pessoas", revela.

Rita Pereira é uma presença constante no Instagram, no entanto, decidiu colocar de lado o Twitter. "É uma rede social extremamente agressiva onde 99% das pessoas vão ali para odiar ou gozar com alguém. Percebi que ia desligar e nunca mais fui lá", justifica.

Por fim, a artista deu a sua opinião sobre esta nova profissão: "Ser influencer não é só ganhar dinheiro. Hoje um dia é um negócio, [mas] quero que o meu Instagram passe também uma mensagem".

Leia Também: Rita Pereira, Cifrão e Vintém juntos no dia em que Angélico Vieira morreu