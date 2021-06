Foi há precisamente 10 anos que, no dia 28 de junho, Angélico Vieira perdeu a vida num trágico acidente de viação. Este é um dia particularmente emotivo para a família do músico e ator, para Rita Pereira, sua ex-namorada, e para os amigos que ao seu lado formaram a banda D'Zrt.

Rita Pereira escolheu passar o dia ao lado de Cifrão, Vítor Fonseca, e Paulo Vintém - ambos ex-elementos dos D'Zrt.

"O tempo passa, as circunstâncias alteram-se, nós vamos mudando, mas a verdadeira amizade permanece sempre igual. É verdade que estamos juntos menos vezes do que desejaríamos, mas o mais importante é a sinceridade do sentimento que nos liga", declara a atriz na legenda de uma fotografia captada ao lado dos amigos.

"Hoje este abraço foi muito importante. Adoro-vos", termina.

