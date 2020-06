Há cinco anos Rita Pereira e Pedro Lima integravam o mesmo elenco televisivo. Os dois atores gravavam juntos a novela 'A Única Mulher', da TVI. Ocasião onde tiveram oportunidade de se conhecerem melhor e de conversarem sobre os mais variados temas.

E foi precisamente numa dessas conversas entre amigos e colegas de profissão que Pedro disse a Rita uma frase que esta nunca esqueceu: "Portugal tem o vício da emoção e não da reflexão".

"Isto foi ele que me disse, numa sala de atores, quando conversávamos num intervalo das gravações. Eu escrevi nas notas do telemóvel para nunca mais me esquecer. Agora ainda faz mais sentido", lembrou a atriz nas suas redes sociais, onde fez questão de mostrar que tem esta frase guardada no seu telemóvel desde o dia 30 de março de 2015.

*

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

