Depois da mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, ter quebrado o silêncio após a morte do ator, agora foi a vez do filho mais velho, fruto de uma relação anterior, manifestar-se nas redes sociais.

João Francisco decidiu homenagear publicamente o pai, tendo escrito ao lado de uma fotografia de ambos: "E agora? Onde está a minha dupla do vôlei? O meu companheiro da bola? Quem me vai ver jogar? Quem vai entrar comigo na água? Quem também vai dar 'o litro' por vitórias a feijões? De onde virão as histórias, as referências? Ensinaste-me a desfrutar da viagem. Mal sabia que seria tão curta. Trago-te comigo no sorriso, no olhar, no jeito, no abraço. Perdi o meu melhor amigo. Agora o estúpido sou só eu".

Uma partilha que rapidamente 'encheu' a caixa de comentários com mensagens de apoio e palavras de conforto nesta fase difícil.

Recorde-se que Pedro Lima é também pai de Emma, Mia, Max e Clara, da relação com Anna Westerlund.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

