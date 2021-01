À semelhança do que tem acontecido desde ontem com várias figuras públicas, também Rita Pereira usou a sua conta de Instagram para questionar as medidas decididas pelo governo para o novo confinamento, mais precisamente no que ao setor da Cultura diz respeito.

"Aproveito para perguntar publicamente porque é que posso levar o meu filho a uma missa cheia de gente, onde provavelmente não será cumprido o distanciamento social, sendo que os bancos são corridos, e NÃO POSSO levar o meu filho a ver uma peça de teatro, a um museu, a uma galeria de arte, um concerto, um filme no cinema. Mas está tudo maluco?!", questiona.

"Vamos mesmo matar a cultura em Portugal?! Vamos mesmo deixar à fome centenas de pessoas que trabalham para nos fazerem felizes?! Sim, porque muitos de nós sobrevivemos psicologicamente ao confinamento graças à cultura", defende.

"Por favor, por favor, que o Ministério da Cultura tome medidas que atenuem o agravamento de uma situação que nada mais é que catastrófica. Aguardamos esperançosos", completa.

