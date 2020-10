Rita Pereira encontra-se no Porto devido a compromissos profissionais, ainda assim a atriz conseguiu encontrar tempo nesta pequena viagem para relaxar. Foi precisamente o que fez na tarde desta sexta-feira.

Rita quebrou o protocolo e mostrou-se a tomar chá e comer bolachas enquanto tomava um banho.

"Apanhada a quebrar o protocolo do chá das cinco... passou a ser às 19h00 e deixou de ser na sala com o mindinho no ar. Eu sei, nada faz sentido nesta foto, mas apeteceu-me beber chá e comer uma bolacha enquanto relaxava na banheira. Vai-se lá saber, a louca. Cada um com as suas pancas. Contém lá uma das vossas", escreveu a estrela da TVI na legenda das fotografias que captaram o momento.

