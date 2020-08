Rita Pereira divertiu os fãs nas redes sociais ao mostrar um pouco da sua realidade enquanto mãe. Estando de férias no Algarve, juntamente com a família, a atriz evidenciou a quantidade de coisas necessárias que tem de levar para a praia por causa do filho, o pequeno Lonô, de um ano e meio.

Surgindo a carregar muitos sacos, a atriz afirmou na legenda de uma publicação que fez no Instagram:

"O glamour de uma 'famosa' na praia com a família. Hoje consegui SÓ levar isto. Qual é o número mínimo de sacos, sacolas, saquetas que conseguem levar para a praia com filhos?", questionou.

Veja o divertido momento!

Leia Também: Vídeo. Rita Pereira esbanja sensualidade em fato de banho