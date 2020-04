Rita Pereira sempre se mostrou bastante reservada quanto à vida pessoal, sobretudo no que à família diz respeito. Contudo, recentemente, a atriz decidiu abrir uma exceção à regra e partilhar com os seus seguidores do Instagram mensagens que trocou com a mãe e a irmã a propósito da quarentena.

"Sabem que não partilho muito da minha família, eles gostam de estar resguardados. Mas neste momento, e para que percebam que está a ser realmente difícil para TODOS, sem exceção, partilho estas mensagens trocadas entre a minha mãe e as duas filhas", começa por introduzir.

"A minha mãe faz parte do grupo de heróis que está na linha da frente a ajudar. Ajudem todas estas pessoas a voltarem mais rapidamente para os braços dos seus familiares e fiquem em casa", completa.

Veja na galeria a imagem que mostra as referidas mensagens.

