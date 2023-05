Rita Pereira foi uma das centenas de pessoas que viajou até ao passado com o concerto do Excesso que aconteceu esta sexta-feira, 19 de maio. A atriz assistiu ao espetáculo da icónica banda portuguesa no Altice Arena, referindo que queria apoiar o amigo, João Portugal, um dos membros do grupo.

"Hoje vou apoiar o meu querido João Portugal e vou ao concerto dos Excesso. Vou cantar aquelas músicas todas, que são todas do meu tempo", disse a artista, entusiasmada, enquanto se deslocava para o local.

Entretanto, quer Rita, quer a irmã, Joana Pereira, que a acompanhou, partilharam momentos do espetáculo onde nostalgia e alegria foram as palavras de ordem.

Veja esses momentos no vídeo da galeria.

