Rita Pereira é uma das caras conhecidas que anima as tardes de domingo da TVI com a condução do 'Somos Portugal', que este ano se faz pelas estradas do país.

Este domingo, foi a zona norte que se destacou na emissão e a apresentadora aproveitou para desfrutar das encantadoras paisagens que envolvem o rio Douro.

Como mostrou nas redes sociais, o almoço foi em modo piquenique e foi o cenário que a deixou de coração cheio.

"Hoje é neste cenário lindo, da região do Douro, que vou trabalhar. Tenho tanta sorte de poder fazer o que amo em lugares magníficos como este. E como se não bastasse, faz parte do meu país", afirmou.

