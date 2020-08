Fátima Lopes continua a descobrir as maravilhas do norte do país e este sábado foi pelas águas do rio Douro que desfrutou de verdadeiros momentos de tranquilidade.

A apresentadora da TVI aventurou-se num passeio de barco e não deixou de partilhar alguns registos fotográficos com os fãs, mostrando-se fascinada com o cenário que a envolvia.

Rodeada de paisagens verdejantes, petiscos e vinho a acompanhar, assim foi a tarde de sábado de Fátima Lopes. Veja na galeria.

