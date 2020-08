Fátima Lopes tem aproveitado as suas férias no Douro para desfrutar de uma das coisas que mais prazer lhe dá: a vida no campo.

Esta quinta-feira, dia 27, a apresentadora disse 'sim' a uma experiência que a deixou de coração cheio. Fátima participou na pisa das uvas.

"A pisar uva. Uma experiência que vale mesmo a pena e que honra a memória dos mais velhos", declarou o rosto da TVI ao mostrar a fotografia que registou a sua participação nesta atividade da Quinta da Pacheca.

