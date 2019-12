Depois de dias em família, marcados pelas festividades de Natal e o primeiro aniversário do filho, Rita Pereira e Guillaume Lalung rumaram à última aventura a dois do ano.

O casal viajou até Tulum, no México, onde vão passar o fim de ano e as primeiras imagens mostram que vivem dias de grande paixão com cenários paradisíacos como pano de fundo.

Clique na galeria e espreite as primeiras fotos das férias românticas.

Leia Também: Sem maquilhagem e sem filtros, Rita Pereira surpreende fãs