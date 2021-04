Começou uma nova fase do desconfinamento, com a abertura das esplanadas (num limite máximo de quatro pessoas por grupo), ginásios (mas sem aulas de grupo) e as escolas do 2.º e 3.º ciclo.

Por isso, nesta segunda-feira, 05 de abril, algumas figuras públicas aproveitaram para matar saudades de algumas atividades que deixaram em 'pausa'.

Rita Pereira e Isabel Silva, por exemplo, não resistiram em voltar a treinar no ginásio.

"Os ginásios reabriram hoje e apesar de ainda não terem aulas, que é o que realmente faço, foi óptimo para sair de casa, ir a algum lado, sair da rotina. Senti-me um bocadinho livre. Próximo passo, almoçar numa esplanada e ajudar a restauração. PS - Só para relembrar as minhas amigas e amigos que o Verão está à porta", escreveu Rita Pereira na legenda das imagens que publicou no Instagram.

Por sua vez, Isabel Silva destacou: "[...] Durante os últimos meses, para além da minha corrida, os meus treinos foram sempre em casa - ou sozinha ou com PT - online. Foi bom. Porque é sempre bom quando investes o teu tempo no teu bem-estar. Mas este circuito não foi bom. Foi demais. Estar fisicamente no espaço, ter o PT ao nosso lado a incentivar, sentir a alegria de todos por voltarmos a estar juntos foi o melhor gatilho de motivação para curtir este treino. Até a banhoca me soube bem. [...] Malta, bons treinos para vocês esta semana. Voltem aos vossos estúdios e ginásios e vão sentir a diferença".