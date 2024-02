A atriz viveu seis meses no Rio de Janeiro para gravar um projeto e, na tarde desta quarta-feira, dia 28, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde falou, entre outros temas, sobre a reação do companheiro a esta viagem.

Rita Pereira esteve esta tarde no 'Goucha', uma conversa durante a qual falou sobre o desafio de seis meses que teve recentemente no Brasil, onde esteve a gravar uma novela. Sobre a falta que sentiu do companheiro, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô, a atriz confessou que "cada dia teve mais que 24h na questão da saudade". Depois de fazer o casting para 'Dona Beja', Rita Pereira referiu que esperou durante "sete ou oito meses pela resposta, sem contar a ninguém, incluindo amigos e colegas", algo que para si não foi fácil. Na entrevista, Rita confessa que só não "desabou" a chorar quando recebeu a resposta de que tinha sido selecionada, porque o telefonema aconteceu numa altura em que tinha acabado de ser penteada e maquilhada para fotografar uma campanha de biquínis. "Foi um momento emocionante", acrescentou. Já sobre a reação de Guillaume, a atriz diz ter sido muito positiva. "Reagiu muito bem desde o primeiro momento, é das pessoas que mais me apoia. Se não fosse ele acho que não conseguiria conciliar o Lonô, a família e o estar fora com a concretização deste sonho. Foi a base de segurança lá em casa", afirmou Rita. Leia Também: Vídeo. Rita Pereira 'rouba' camisola e namorado queixa-se Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram