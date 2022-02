Foi na companhia de Joana Seixas e Sara Barradas que Rita Pereira marcou hoje, 3 de fevereiro, presença no programa de Manuel Luís Goucha para falar sobre a novela 'Quero é Viver'.

Refletindo acerca da personagem a que dá vida - Maria - a artista fez um desabafo.

"Custa-me a dizer as frases da Maria. Então quando ela concorda constantemente com aquele pai... Cada vez que o pai diz: 'não, vocês deviam era estarem todas a tratar dos vossos maridos' e eu ter que concordar, ai! Sobe-me assim uns calores".

"Sei que há mulheres assim. Inspirei-me em algumas. O que mais me deixa nervosa é saber que há ainda mulheres da minha idade e mais novas assim. Uma coisa são as gerações passadas, outra coisa é sentir à nossa volta mulheres da nossa idade assim. Apaixonei-me por elas. Comecei a entendê-las um bocadinho", acrescenta, notando que recebe mensagens de seguidoras que se identificam com a sua personagem.

Leia Também: Vídeo. Rita Pereira confessa mania que tem para fugir a obrigações