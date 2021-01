Rita Pereira foi convidada do programa de Manuel Luís Goucha, da TVI, nesta tarde. A atriz passou momentos divertidos não só com o apresentador mas também com o companheiro deste, Rui Oliveira, que esteve a partilhar uma das suas receitas.

Publicando uma fotografia na sua conta de Instagram na qual posa com o casal, a atriz notou na legenda da publicação:

"Hoje fui, pela primeira vez, ao Goucha mas na verdade adorei estar com os Marretas mais queridos da TV portuguesa", nota.

"Convidaram para ir ao monte e eu vou cobrar", concluiu, notando a sua enorme curiosidade em conhecer a propriedade de Goucha e Rui em Monforte, Alentejo.

Leia Também: Rita Pereira aprendeu a confiar mais nas pessoas por causa do companheiro