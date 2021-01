Rita Pereira esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha onde falou do seu relacionamento com Guillaume Lalung, com quem tem um filho em comum, o pequeno Lonô, de dois anos.

"Aprendi a confiar um bocadinho mais nas pessoas, porque no nosso meio é mais complicado. Chegamos a um patamar da nossa carreira em que as pessoas querem ser nossos amigos pelas razões erradas. Coloquei uma barreira grande em pessoas que não conheço ao longo dos anos", notou, afirmando que tem sido esta a lição que aprende com o namorado.

"Ao desiludires-te tantas vezes constróis uma bolha. E o Guillaume vem, rebenta um bocadinho essa bolha e mostra que nem toda a gente nos desilude", completa.

