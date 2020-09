Rita Pereira deixou em êxtase a jovem Soraia Moreira, a vencedora do programa 'Big Brother 2020', da TVI, ao concretizar um dos seus maiores sonhos.

Ao saber que Soraia tinha o desejo de um dia conseguir conhecê-la e falar consigo, por ser Rita um dos seus grandes ídolos, a atriz resolveu entrar numa transmissão em direto que esta estava a realizar na sua conta oficial de Instagram.

"Eu gosto de realizar sonhos", disse Rita ao ver o seu pedido para entrar na 'live' de Soraia ser aprovado.

"Live dos meus sonhos. Uma felicidade enorme poder fazer esta live com vocês e só tenho a agradecer! Obrigada a todos. Que a vida vos sorria sempre. E um grande obrigada à Rita Pereira. Foi um sonho", escreveu a vencedora do 'Big Brother' ao partilhar com os seguidores as imagens completas da sua conversa com Rita Pereira.

Eis o vídeo:

