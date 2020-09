O mês de setembro chegou cheio de grandes novidades, como tinha vindo a prometer a TVI. Depois de ter sido divulgado o teaser e nome do novo programa de Cristina Ferreira, a estação anunciou na madrugada do primeiro dia do mês a data de estreia do novo 'Big Brother - A Revolução'.

"Já é setembro e 'A Revolução' tem data para estrear", pode ler-se na página do 'Big Brother' na rede social Instagram.

O dia escolhido para esta grande estreia poderá ser para a apresentadora Teresa Guilherme o seu dia de sorte - o dia 13 de setembro, um domingo.

