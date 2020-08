Setembro é mesmo amanhã e com ele começam a chegar as novidades de uma nova temporada da TVI, desta vez com Cristina Ferreira ao comando.

Nas redes sociais, a apresentadora e diretora do canal tem dado conta de novos projetos, entre eles mais uma edição do 'Big Brother', reality show de grande sucesso.

Ainda esta segunda-feira, dia 31, por exemplo, Cristina partilhou nas stories da sua conta de Instagram uma imagem referente ao programa acompanhada da seguinte mensagem: "Estão escolhidos".

Ora, ao que tudo indica, tratam-se dos novos concorrentes.

Ora veja!

[Imagem partilhada pela apresentadora] © Instagram/Cristina Ferreira

