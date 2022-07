Rita Pereira voltou a ver-se envolvida numa polémica durante o passado fim de semana. A atriz adotou um novo penteado, de origem africana, e acabou acusada de apropriação cultural.

“Tu não és preta para os brancos, vocês nunca vão ser pretos, nunca, e nunca vão saber o que é ser preta principalmente aqui em Portugal”, escreveu uma seguidora na legenda de um vídeo em que Rita Pereira dança ao som de uma canção que fala sobre o racismo no nosso país.

Apesar de ter respondido pouco tempo depois, a atriz voltou a abordar a polémica nas redes sociais esta segunda-feira. “Obrigada aos 340 comentários de angolanos a defenderem-me. Continuarei com as minhas twists lindas até me apetecer, honrando a cultura africana com todo o respeito e admiração que tenho pela mesma”, escreveu.

