"Consideraste uma pessoa arrogante?", a questão foi colocada pelos fãs de Rita Pereira e mereceu resposta pronta da parte da atriz.

"Arrogante é uma pessoa que se acha superior a outra, que é presunçoso, que é ostensivo. Eu não me considero nada disso", começa por referir a atriz, que fez questão de explicar o porquê de muitas pessoas a considerarem arrogante à primeira vista.

"Agora, isto é uma boa pergunta e eu não vou fugir a ela. Porquê? Porque, muitas vezes, as pessoas quando me conhecem acham-me arrogante, quando me conhecem nos primeiros minutos. Eu não sou a pessoa que chego e recebo logo toda a gente com um grande sorriso, com grande abraço, com muita felicidade. Já fui essa pessoa, mas hoje em dia o meu maior problema é conseguir confiar nos que acabo de conhecer e não gosto de me mostrar a qualquer pessoa", garante.

"Ao início sou sempre um bocadinho fechada, que é confundido com arrogância", completa, dando por terminado o seu desabafo sobre o tema.

