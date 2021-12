A irmã de Rita Pereira, Joana, está infetada com a Covid-19. Foi a própria quem revelou ter testado positivo ao vírus através de uma partilha feita na sua conta oficial de Instagram.

Joana, que é professora, faz testes regularmente e foi assim que descobriu que estava infetada com o novo coronavírus. E após o resultado positivo não tardou até aparecerem os primeiros sintomas da doença.

"Dores de cabeça insuportáveis, dores de garganta de levar às lágrimas, dores no corpo de não conseguir estar em pé, dificuldade em respirar. Ainda não estou bem e fico muito cansada com as mais pequenas coisas, mas já posso dizer que acho que a pior parte já passou", assegura.

Também Rita Pereira falou nas redes sociais sobre o facto de a irmã estar em isolamento. A atriz e o filho, Lonô, aproveitaram a manhã de domingo para, à distância, fazerem-lhe uma surpresa.

"A nossa manhã foi fixe. Fomos levar o pequeno almoço à minha irmã que está fechada em casa há uma semana com Covid. Fizemos-lhe uma surpresa e dissemos olá pela janela", revela Rita ao partilhar como os seguidores como foi passada a sua manhã.

"Depois fomos curtir uma prainha com a Heyvi, depois fomos ao parquinho gastar energias e a seguir almoçámos um grande cozido à portuguesa. No meio disto tudo, estavam 17 graus em Carcavelos no dia 12 de dezembro", realça ainda a publicação da estrela da TVI.

