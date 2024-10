Na quinta-feira, 17 de outubro, a cantora Rita Ora marcou presença em Osaka, no Japão, para dar um concerto. Porém, não conseguiu conter a emoção quando a música que tinha em parceria com o falecido Liam Payne, 'For You', começou a entoar.

Sem conseguir conter as lágrimas, Rita Ora pediu ao público que a ajudasse a cantar a música, pois era "demasiado difícil" para ela.

Durante este momento, o ecrã atrás de si projetou uma fotografia de Liam Payne com a artista.

'For You' foi lançada em 2018, como parte da trilha sonora do filme 'Cinquenta Sombras de Liberdade'.

Veja o momento emocionante.

Horas antes de subir ao palco, no seu perfil no Instagram, Rita Ora dedicou uma mensagem ao amigo, tendo-se mostrado "devastada" com a sua partida.

Liam Payne foi encontrado morto na quarta-feira, 16 de outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. O artista tinha 31 anos e ficou mundialmente conhecido por integrar a boysband One Direction.

